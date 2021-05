Premier o decyzji TSUE ws. wstrzymania wydobycia w kopalni Turów: Nie wstrzymamy wydobycia węgla. To ingerencja bezpieczeństwo energetyczne

Przypomnijmy, że w piątek TSUE orzekł, że kopalnia węgla brunatnego Turów ma natychmiast wstrzymać wydobycie. To efekt konfliktu Polski i Czech o funkcjonowanie kopalni i plany jej rozbudowy. Strona czeska twierdzi, że odkrywka węgla w Turowie zabiera ich mieszkańcom wody gruntowe. Skarga jest efektem planów dalszej rozbudowy zakładu, aby mógł funkcjonować do 2044 roku. Wstrzymanie wydobycia to rozstrzygnięcie wstępne. Ma obowiązywać do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.