Premier na pogrzebie Rozpłochowskiego: Był nie tylko legendą "Solidarności"

W miniony poniedziałek zmarł Andrzej Rozpłochowski, działacz antykomunistyczny i przewodniczący strajku z 1980 roku w Hucie Katowice. Legenda Solidarności przegrała walkę z COVID-19. Miał 71 lat.

Dziś odbył się jego pogrzeb, na którym pojawił się premier Mateusz Morawiecki.

– Andrzej Rozpłochowski był nie tylko legendą "Solidarności". Bez niego nie mielibyśmy dzisiaj "Solidarności", ponieważ to właśnie jego determinacja po pamiętnym 31 sierpnia 1980 roku doprowadziła do tego, że 11 września podpisane zostały porozumienia katowickie. Bez nich nie byłoby "Solidarności", jako związku zawodowego, który objął cały kraj. Jego wola i determinacja doprowadziły do tego, że "Solidarność" powstała – mówił podczas uroczystości pogrzebowych w Kościele Mariackim w Katowicach premier.

– Andrzej Rozpłochowski jest współtwórcą "Solidarności" – dodał.