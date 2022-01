Premier Morawiecki zniósł górny limit dodatkowych świadczeń dla pracowników KPRM

Do tej pory maksymalna wysokość dodatku w KPRM wynosiła 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Pieniądze przyznawał dyrektor generalny w kancelarii.

Zmianę zarządził Mateusz Morawiecki. Premier wydał rozporządzenie przewidujące, że w "szczególnie uzasadnionych przypadkach, dodatek służbowy może być przyznany w wysokości wyższej". Nie doprecyzowano jednak, o jakie przypadki chodzi.

Rozporządzenie weszło w życie pod koniec ub. roku. Nowe zasady dotyczą sekretarzy, asystentów premiera, ministrów w jego kancelarii oraz osób pracujących bezpośrednio przy najważniejszych politykach. Do tej pory osoby te mogły zarobić brutto do 7 tys. złotych, czyli wraz z dodatkiem służbowym niemal 10 tys. zł.

"Rzeczpospolita" zapytała o sprawę Centrum Informacyjne Rządu. W odpowiedzi stwierdzono, że "co do zasady ewentualny dodatek służbowy będzie przyznawany do wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego" oraz że "zwiększony dodatek będzie przyznawany wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Trudno na tym etapie oszacować, ilu pracowników będzie to dotyczyło".