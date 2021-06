Premier Morawiecki zapowiada wsparcie dla rolników. "Zależy mi na wzmocnieniu siły rolników wobec rolników zachodnich"

Premier mówił także o skróceniu łańcucha dostaw „Od pola do stołu”, co jego zdaniem jest „rzeczą krytyczną i bardzo ważną”. - Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi, stąd nasze programy w polski ład- dodał. Przypomniał, że jednym programów polskiego Ładu jest podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego do 110 zł / 1ha.

- Kolejny program to dbanie o małe gospodarstwa rolne, kodeks rolny. Pomyślimy z ministrem rolnictwa o zachętach na łączenie się w grupy producenckie czy spółdzielnie, by siła sprzedażowa rolników była jak największa- tłumaczył.

Przyznał także, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" i w tym przypadku państwo stara się im pomagać. - Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych- zapewnił. Premier podkreślił, że przede wszystkim zależy mu na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych".