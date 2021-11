Premier Morawiecki zabrał głos ws. Łukasza Mejzy. Zapowiedział „bardzo szczegółowe wyjaśnienia” OPRAC.: Lidia Lemaniak

06.09.2021 warszawa 36. posiedzenie sejmu ix kadencji - debata nt. wprowadzenia stanu wyjatkowego na granicy z bialorusian/z lukasz mejzafot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

Mateusz Morawiecki pytany o doniesienia medialne na temat wiceministra sportu, posła Łukasza Mejzy powiedział, że „sytuacja będzie przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień, związanych z weryfikacją tego, co zostało podane i sprawdzeniem, czy są to fakty, czy są to manipulacje”.