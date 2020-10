Premier Morawiecki: Wprowadzamy godziny dla seniorów. Nie widzimy konieczności wprowadzania nauki zdalnej

Dziś na całym świecie liczba zakażeń, to około 350 tys. osób. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest rekordowa liczba przypadków we wszystkich krajach Europy. Nasze strategiczne cele na najbliższe tygodnie, to po pierwsze możliwe ograniczenie liczby zgonów i zapewnienie osobom najbardziej narażonym na utratę zdrowia, zgon - czyli naszych seniorów- powiedział premier. - Zapewnienie wydolności służby zdrowia, to po drugie- dodał.

-Trzeci nasz cel strategiczny na najbliższe tygodnie, miesiące, to utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych. Te branże, które w największym stopniu wiążą się z kontaktami międzyludzkimi będą nadal miały ograniczenia. Dążymy do tego, by pozostałe firmy mogły funkcjonować, by nie było zamknięcia gospodarki- mówił.

Premier Morawiecki zapowiedział, że policja będzie egzekwowała noszenie maseczek. - Dziś mamy 200 tys. osób na kwarantannie i tylko kilkaset z nich nie trzymała się procedury. To bardzo dobry wynik- mówił.