Premier Morawiecki: To nasze przedpole walki z COVID-19 Małgorzata Puzry

Szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19 – podkreślał podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zachęcał również wszystkich niezaszczepionych do szczepienia się.