Premier Morawiecki: To, co dziś dzieje się na wschód od naszych granic, to także efekt działań PO

Inne spojrzenie na Rosję

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wielu polityków w Europie patrzy na Rosję inaczej niż Polska. Żyjąc kilka tysięcy kilometrów od rosyjskich granic, często nie zdają sobie sprawy z tego jak realne jest zagrożenie – i chcieliby traktować W. Putina jak racjonalnego i odpowiedzialnego partnera, przymykając oczy na ponad dwie dekady jego agresywnej, często zbrodniczej polityki. Takie podejście do Rosji jest niestety w Europie zachodniej powszechne, niezależnie od sympatii politycznych, od prawa do lewa” – zauważył premier i wyjaśnił, że właśnie z tego powodu spotyka się z tymi politykami, z którymi ma wiele wspólnych poglądów, „aby rozmawiać z nimi o tym co nas łączy, ale także o sprawach, na które mamy inną perspektywę. Właśnie po to, żeby tłumaczyć im jak bardzo poważne jest niebezpieczeństwo ze strony Putina”.