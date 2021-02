Premier Morawiecki: Staramy się uczynić z Polski hub przemysłowy

- Staramy się uczynić z polski hub przemysłowy, przynajmniej tej części Europy i to w ostatnich kilku latach całkiem nieźle nam wyszło- stwierdził podczas wideokonferencji premier Mateusz Morawiecki. Firma Northvolt zainwestuje 200 milionów dolarów w zakład montażu najnowocześniejszych, zrównoważonych systemów magazynowania energii.

W piątek odbyła się wideokonferencja dotycząca ogłoszenia nowej inwestycji Northvolt w Polsce. Firma ma zainwestować 200 milionów dolarów w zakład montażu najnowocześniejszych, zrównoważonych systemów magazynowania energii. Fabryka o powierzchni 50 tys. m kw. powstanie w Gdańsku w dwóch etapach, z początkową produkcją 5 GWh. produkcja ma się rozpocząć w 2022 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosą blisko prawie 750 mln zł. W ramach nowego projektu powstanie nawet 500 nowych miejsc pracy. Firma na nową inwestycję otrzymała decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

- Staramy się uczynić z polski hub przemysłowy, przynajmniej tej części Europy i to w ostatnich kilku latach całkiem nieźle nam wyszło- powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Tworzymy dużo miejsc pracy w tym obszarze ale zdaję sobie sprawę, że potrzeba tutaj dobrego systemu edukacji: wykształcenia technicznego, zawodowego, politechnicznego i to jest przede wszystkim pewien ciąg przyczynowo- skutkowy na który kładziemy nacisk i to z powodzeniem udaje się realizować- dodał.

- W tych trudnych czasach przyciąganie nowych inwestycji jest dla nas dodatkowo ważne. Ta nowa inwestycja Northvolt jest szczególnie cenna, bo to kilkaset nowych miejsc pracy. Tworzą się nowe powiązania firm polskich i zagranicznych- mówił premier.

Morawiecki odniósł się także do grudniowych wyników produkcji przemysłowej. -11,2 proc. top fenomen na skale europejską- stwierdził. - To dzięki temu udaje się bronić miejsca pracy w dobie koronawirusa- dodał.

- Staramy się połączyć ze sobą kilka czynników, które mają zachęcać inwestorów. Po pierwsze to system dobrych regulacji, które są szybkie i w sposób przyjazny mają pomagać tworzyć biznes w Polsce- mówił. Po drugie premier wymienił system grantowy w ramach specjalnych stref ekonomicznych. - To też dostosowanie systemu kompetencyjnego, umiejętności, wykształcenia, doświadczenia wśród młodych do szybko zmieniającego się rynku. Wchodzimy w dobę 4. rewolucji cyfrowej- mówił. - Jednym z takich przykładów jest wielki sektor motoryzacyjny- mówił.

- Polska stała się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych w ciągu ostatnich paru lat i mamy kolejny przykład takich inwestycji. W wielu dziedzinach związanych z motoryzacja odnosimy szereg sukcesów, które powodują, że coraz lepiej płatne ale też wymagające wyższych kwalifikacji miejsca pracy są tworzone w Polsce. Chcę zachęcić wszystkich inwestorów i wskazać na liczne, udane projekty greenfieldowe- stwierdził premier. - Te inwestycje świadczą o tym, że za naszymi słowami idą czyny- dodał.

Z kolei wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że decyzja firmy Northvolt o umieszczeniu nowej inwestycji w Polsce potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. - Jesteśmy w stanie efektywnie spełnić najwyższe normy i oczekiwania inwestorów, a naszym atutem są dobrze wykształceni pracownicy i bliskość europejskiego rynku- mówił.- To fundament do dalszej współpracy, rozwoju sektora i wzmacniania Polski jako ważnego producenta podzespołów samochodów elektrycznych- dodał.

Jak tłumaczył, elektromobilność to światowy trend, a "Polska stała się ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw do samochodów elektrycznych". Polska stała się liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w Unii oraz hubem produkcji baterii elektrycznych. - Ogłoszona dziś inwestycja potwierdza, że kierunek podjętych przez nas działań w zakresie stworzenia doskonałych warunków do inwestowania i rozwoju elektromobilności jest właściwy- dodał Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. - Bez rozwoju elektromobilności, gdzie jednym z głównych elementów są inwestycje producentów baterii, nie uda się osiągnąć ambitnych celów, jaki przed nami stoją, w zakresie redukcji emisji pochodzących z transportu- powiedział.

