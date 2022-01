Premier Morawiecki: Presja ze strony Rosji jest coraz większa. NATO nie może się ugiąć

Jak poinformował premier Morawiecki, podczas wizyty premiera Łotwy szefowie rządów mieli czas, żeby "poruszyć wszystkie palące tematy, kluczowe dla Polski, Łotwy i dla tej części Europy". - Trzeba podkreślić jedność, którą mamy wobec kluczowych problemów - mówił.

- Oba nasze kraje po upadku Związku Sowieckiego życzyły sobie, żebyśmy żyli w pokoju, rozwijali stosunki gospodarcze i żeby neoimperialna polityka rosyjska nigdy więcej już nie miała wpływu na tę część Europy. Niestety neoimperialna polityka rosyjska wróciła na agendę naszych spotkań. Presja ze strony Rosji jest coraz większa - podkreślał premier Morawiecki.

- Nasza odpowiedź na to, co się dzieje we wschodniej flance NATO, musi być zdecydowana - zaznaczył. - Długo rozmawialiśmy z premierem Łotwy o tym, żeby razem budować wspólne stanowisko i dać opór tym wszystkim próbom destabilizacji Europy, czyli wschodniej części UE i NATO. Podkreśliliśmy jak ważna jest współpraca w ramach NATO- dodawał.