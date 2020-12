Premier Morawiecki nie wyklucza ponownego zamknięcia sklepów. "Będą zamykane te sklepy i galerie, które nie przestrzegają zasad"

Premier Mateusz Morawiecki podczas środowego Q&A został zapytany o tłumy w galeriach handlowych oraz obostrzenia co do liczby gości podczas Świat Bożego Narodzenia. - Zdecydowanie apelujemy - święta w gronie własnej rodziny- odpowiedział premier. - Jak najmniejszy krąg osób - dodał.

- Pamiętajmy o tym, że przestrzegając tych zasad, chronimy nie tylko siebie, chronimy także innych - dodał premier.

Co z Sylwestrem?

Premier Morawiecki zapytany o to, jak będzie wygląda sylwester w tym roku przyznał, że "Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Jednak ten rok nie jest rokiem normalnym. Rok 2020 jest rokiem załamań, zaskoczeń u źródeł których stoi COVID 19 - powiedział szef rządu.