Premier Morawiecki na konferencji w Monachium: Wszystkie państwa są równe i mają prawo do pokoju

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w 58. edycji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To prestiżowe forum dyskusji nt. aktualnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli świata mediów i nauki.

- Nie możemy zaakceptować tezy, że niektóre państwa europejskie mają większe prawo do pokoju i bezpieczeństwa niż inne. Wszystkie suwerenne państwa są równe i mają równe prawo do życia w pokoju – bez względu na to, czy są silniejsze, czy słabsze - podkreślał premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia.