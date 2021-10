Premier Morawiecki leci do Strasburga przekonywać o słuszności wyroku TK Leszek Rudziński

Premier Morawiecki leci do Strasburga przekonywać o słuszności wyroku TK Adam Jankowski

Szef polskiego rządu weźmie we wtorek udział w dbacie PE poświęconej ostatniemu wyrokowi TK. Z kolei dziś premier Mateusz Morawiecki skierował list do wszystkich szefów rządów i prezydentów krajów Unii Europejskiej, w którym wyjaśnia kwestie relacji prawa konstytucyjnego do prawa unijnego.