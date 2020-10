Premier Morawiecki: Kolejny lockdown zależy od społecznej dyscypliny

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie otworzył dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oświadczył przy okazji, że wprowadzenie kolejnego lockdownu zależy od „dyscypliny społecznej” oraz zaapelował do osób protestujących na polskich ulicach, aby wstrzymali się od tworzenia zgromadzeń.

Dzisiaj koncentracja mediów przyciąga naszą uwagę do tematu aborcji. To sprawa niezwykle ważna, która wymaga debaty publicznej. Ale dziś mamy także do czynienia z wielkim wyzwaniem jaka jest epidemia koronawirusa – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier apeluje do protestujących Podkreślił, że wiosną, kiedy zakażeń było o wiele mniej, wszyscy byliśmy „bardzo zdyscyplinowani i to pomogło ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa” – Dziś, kiedy zakażeń i zgonów jest w o wiele więcej nie utrzymujemy tej dyscypliny – mówił.

Premier zaapelował także do osób protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - Niech ta gniew skupia się ma mnie i na rządzie, ale niech nie dotyka tych, których zakażenie za dwa tygodnie może dotknąć – mówił szef rządu. - Spory światopoglądowe są bardzo ważne i musimy je przeprowadzić, ale apeluję abyśmy nie narażali osób starszych, naszych mam i ojców – dodał.

Morawiecki: Nie chcemy wprowadzać kolejnego lockdownu Szef rządu podkreślił, że służba zdrowia cały czas przygotowywana jest na wzrost zakażeń koronawirusem.

Dodał, że liczba „łóżek covidowych” wzrosła z 10 tys, do 22 tys., jednak14 tys. łózek jest już zajęta.

Premier mówił, że wydał dziś dyspozycje wszystkim wojewodom, aby dostosowywali bazę łóżek wzrostu zakażeń.

- Ale wirusa najlepiej powstrzymać poprzez odpowiednie zachowania społeczne (…) My chcemy powstrzymać się od całkowitego zamknięcia gospodarki, ale potrzebne są do tego zasady dyscypliny społecznej – mówił. Dodał, że rząd przygotowuje się także na najgorszy scenariusz, czego wyrazem jest nowo otwarty szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Zróbmy wszystko, by ograniczyć społeczne kontakty. By w dalszej perspektywie wrócić do normalności. Musimy ograniczać kontakty społeczne oraz przestrzegać wszelkich zasad, żeby nadzieja wróciła do gospodarki w Polsce i Europie. Musimy zdusić tę drugą falę, która zaskoczyła swoją wielkością i siłą - mówił.

Szef rządu dodał, że prywatna służba zdrowia zapewni dodatkowe 10 tys. miejsc w szpitalach. - W systemie służby zdrowia będziemy robili wszystko, żeby doprowadzić do opanowania COVID-19 – zapewniał premier. Morawiecki o wyroku TK i propozycji prezydenta Szef rządu pytany był także, o wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że w znowelizowanej ustawie o dot. aborcji mógłby znaleźć się zapis o wadach letalnych płodu. - Warto zadać sobie pytanie, o co toczy się ten spór. W pewnym przybliżeniu można powiedzieć, że chodzi o to, by dzieci z zespołem Downa mogły się urodzić – odpowiedział. Jak dodał, druga część sporu być może dotyczy tego, że „są osoby, które domagają się prawa do nieskrępowanej aborcji”. - My patrzymy przede wszystkim na epidemię. Zawsze można się starać, by spór zakończyć w ramach dialogu. Pan prezydent wyraził swoją opinię dobitnie, jednoznacznie. Ja patrzę na wzrost liczby zakażeń i stąd ten apel, żeby w odpowiedzialny sposób podejść do tego, co za kilka tygodni może się stać z systemem ochrony zdrowia - tłumaczył.

Premier ponownie stwierdził, że wyrok TK odnosi się tylko do części ustawy z 1993 r. - Konstytucjonaliści, którzy nie mają żadnej asocjacji politycznej, jak i ci, którzy są związani z opozycją, podkreślają, że ten wyrok nie mógł być inny – zapewniał. Dworczyk: Docelowo tysiąc łóżek na Stadionie Narodowym - Dziś odbieramy pierwszy szpital tymczasowy, który jest oddziałem szpitala MSWiA. Docelowo będzie tu tysiąc łóżek. W pierwszym etapie, który właśnie się kończy, uruchamiamy ich 300 – wyliczał obecny na konferencji szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Dodał, że do wszystkich łóżek został podciągnięty tlen i wykonano olbrzymią pracę logistyczną. - Ale jeszcze ważniejsze jest przygotowanie kadry, która będzie tu pracowała. W perspektywie kolejnego tygodnia uruchomionych zostanie łącznie 500 łóżek. Do ich obsługi potrzeba 250 osób obsługi. Za pośrednictwem naszej strony internetowej, do pracy zgłosiło się w sumie 3 tys. osób – mówił.

Niedzielski: Mamy czarny scenariusz w kontekście wzrostu zachorowań, ale także sprawczość Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył z kolei, że „scenariusz budowy szpitala tymczasowego wydawał się bardzo odległy”. - Minął miesiąc i niestety mamy realizację czarnego scenariusza w kontekście wzrostu zachorowań. Ale mamy też sprawczość. Sprawczość przeprowadzenia pomysłu od fazy pomysłu do zmaterializowania. Chcę podziękować personelowi, który stoi z tyłu, a powinien stać w pierwszym rzędzie – mówił.

Jak dodał, dziś „łóżek covidowych” mamy 23 tys., ale docelowo ma być ich 35 tys. i w razie potrzeby coraz więcej. - Na razie udaje nam się przypilnować proporcjonalności przyrostu bazy łóżkowej. Codziennie zwiększamy infrastrukturę łóżkową o ok. tysiąc łóżek – mówił. Przypomnijmy, że w czwartek padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem, których odnotowano powyżej 20 tys. 301 zakażonych osób zmarło.