Premier Morawiecki: Dziś ponownie stajemy wobec agresji ze strony wschodniego sąsiada Anna Piotrowska

27.07.2021 warszawa konferencja zapowiadajaca projekt ustawy opowolaniu centralnego biura do zwalczania cyberprzestepczosci n/z mateusz morawieckifot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

To, z czym mamy do czynienia, to nowy typ wojny. To wojna, w której amunicją są cywile i przekazy medialne – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.