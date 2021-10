Premier Morawiecki dla zagranicznych mediów o sporze z UE: "Chcę tu postawić mocniejszą tezę"

Mateusz Morawiecki wydał specjalny artykuł dla największych europejskich dzienników, w którym wyjaśnia stanowisko polskiego rządu w sporze z Unią Europejską i wskazuje, dlaczego Bruksela w jego ocenie nie ma słuszności w tym konflikcie. Komentuje też działania unijnych polityków. Artykuł ukazał się w hiszpańskim dzienniku "El Mundo", portugalskim "Diario de Noticias", francuskim "L'Echo" oraz niemieckim "Die Welt".

Premier odniósł się do sporu z UE i kryzysów, z którymi mierzy się do dziś Europa. Wspomniał m. in. o napięciach z Rosją oraz Białorusią.

- Nadmiar kryzysów powinien skłaniać do odpowiedzialności, a jednak UE więcej uwagi poświęca dziś problemom wyobrażonym, niż tym realnym - ocenia szef polskiego rządu. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, spór z Polską wielu politykom UE jest dziś na rękę i jest sztucznie podtrzymywany.

- Odnoszę wrażenie, że dla wielu polityków konflikt z Polską jest wygodnym alibi, by unikać konkretnych działań. Bo przecież podstawy tego sporu bazują bardziej na stereotypach i uprzedzeniach, niż faktach - stwierdza premier. Jak podkreśla, Polacy podzielają europejskie wartości. - Trudno o naród, który byłby bardziej przywiązany do idei wolności, demokracji i idei europejskiej, niż Polacy - podkreśla Morawiecki w swoim artykule dla europejskich dzienników.