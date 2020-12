Premier Morawiecki: Czas ferii powinien być czasem dobrowolnej, narodowej kwarantanny

– Chcę przestrzec przed tą trzecią falą. Naprawdę miejmy obawy przed tym, co będzie w styczniu, lutym, marcu – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na antenie RMF FM. - Dzisiaj widzimy i słyszymy, że w Europie Zachodniej, w całej Europie, UE zastanawiają się nad nie poluzowaniem, tylko zwiększeniem restrykcji. Chcemy chyba, żeby nasi rodzice, nasi dziadkowie przeżyli te święta, tak? – dodał.

Morawiecki: Ferie czasem narodowej kwarantanny

Szef rządu wskazał, że „co do ferii i co do czasu poświątecznego, to powinien być czas, kiedy zmniejszymy naszą mobilność, kiedy będzie to czas takiej dobrowolnej, narodowej kwarantanny”. - Bo dzięki temu przerwiemy szybciej ten łańcuch zakażeń. Przestrzegam mocno przed trzecią falą, bo widzę, jakie są też rezultaty w zachodniej Europie tego, jak niektóre kraje poluzowały swoje restrykcje – stwierdził.

Morawiecki o powrocie do szkół: Te kolejne trzy tygodnie, do 18 stycznia będą kluczowe

Pytany, czy po feriach zimowych uczniowie wrócą do szkół, premier odpowiedział, że „z całą pewnością nie możemy tego powiedzieć”. - Jest szansa, że jeżeli będziemy do świąt i po świętach przestrzegali tych obostrzeń, to przynajmniej część klas po feriach, czyli po 18 stycznia, będzie mogła wrócić. Albo w trybie stacjonarnym albo w trybie hybrydowym. W zależności od tego, czy będziemy w strefie żółtej, czy w strefie czerwonej – stwierdził.