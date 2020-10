Premier Morawiecki: Cmentarze bedą zamknięte przez cały weekend. Szczepionki na koronawirusa najprawdopodobniej w styczniu

- Podjęliśmy decyzję, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - zapowiedział premier Morawiecki. Jednocześnie zaapelował do seniorów, żeby pozostali w domach. - Rozprzestrzenianie wirusa jest obecnie powszechne, nie jak dotychczas ogniskowe- powiedział prof. Horban.

- Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami to musimy planować nie tylko najbliższych parę dni, ale myśleć o tym, co za tydzień, za miesiąc - mówił premier i oznajmił, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - dodał.

- Liczyliśmy, że ta liczba zarażeń będzie malała, ale ona z dnia na dzień rośnie. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby rosłą dalej- dodał. Premier tłumaczył, że pojawia się ryzyko, że jeśli dziś osoba poszłaby na grób męża czy żony, to za trzy tygodnie mogłaby dołączyć do tego zmarłego. - Tradycja jest mniej ważna niż życie- powiedział. Dodał także, że rząd czekał z tą decyzją. - Cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób- tłumaczył.

Seniorzy powinni pozostać w domach Premier zaapelował do seniorów o oto, że jeżeli nie muszą, żeby nie wychodzili z domów. - To wasze zdrowie i wasze życie jest najbardziej narażone. Nasz apel przyjmuje formę alarmu i mocnej dyspozycji, żeby seniorzy przez co najmniej 2 tygodnie seniorzy pozostali w domu - zaapelował.

Jak mówił, seniorzy nie powinni się spotykać z dziećmi, z młodzieżą, ponieważ tego zależy ich życie. Szef rządu dopytywany dodał, że powyżej 70. roku życia to zagrożenie rośnie absolutnie gwałtownie. Dlatego dzisiejszy apel przyjmuje formę alarmu i instrukcji, dyspozycji bardzo mocnej, żeby seniorzy pozostali w domu, żeby przez co najmniej najbliższe dwa tygodnie. - Wszyscy z państwa, którzy mogą zostać w domu i nie muszą w ogóle udawać się na zakupy czy gdzieś w celach bytowych, żeby pozostali w domach. Solidarnościowy Korpus Wsparcia seniorów ma służyć tym, którzy się zgłoszą- mówił.

Pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować na miejscu, muszą pracować zdalnie - Mamy prostą dyrektywę dla pracowników administracji publicznej. Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować na miejscu, muszą pracować zdalnie. To jest dyrektywa na razie na dwa tygodnie- zapowiedział premier. - Podobnie apeluję do przedsiębiorców, tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie na pracy zdalnej- dodał.

- Musimy ograniczać kontakty między ludźmi po to, żeby przerwać tę transmisję wirusa. A więc jest to nakaz dla administracji publicznej i apel do przedsiębiorców- mówił. Odłóżmy spory światopoglądowe - Możemy się spierać o bardzo ważne kwestie, ale najpierw zadbajmy o życie rodziców, o to, żebyśmy mogli razem spędzać święta Bożego Narodzenia. Prezydent zaproponował dzisiaj ustawę, którą jesteśmy gotowi nie tylko bardzo szybko poddać dyskusji, ale bardzo szybko wdrożyć. Żeby nie było wątpliwości, że jeżeli ciąża zagraża zdrowiu i życiu, jeśli pochodzi z gwałtu, to żeby było jasne, że nie ma zmiany w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego- mówił.

Premier przyznał, że rozumiem gniew, "kobiety przeżywały trudny czas". - Wasze domy zamieniały się w biura, w sale szkoleniowe, w przedszkola. Dzisiaj utrzymujemy, że dzieci przedszkolne i najmłodsze mogą uczęszczać do szkół. Ale też to uzależniamy od krzywej zachorowań w najbliższym czasie. Mam apel do tych, którzy odczuwają złość, zostańcie w domach, bo w ten sposób zadbamy najlepiej o tych, których kochamy- apelował szef rządu. - Nie proszę, żebyśmy zapomnieli o sporach światopoglądowych. Odłóżmy je, żeby wspólnie zwalczyć epidemię. Ważna jest solidarność, bo tylko w ten sposób położymy tamę koronawirusowi- dodał.

Szczepionki najprawdopodobniej już w styczniu - Przewodnicząca KE zaprezentowała plan szczepień i bardzo prawdopodobne pojawienie się szczepionki już w styczniu dla najbardziej potrzebujących - osób starszych i służb medycznych- zapowiedział premier. - Na zasadzie dobrowolności, ale będziemy nakłaniać wszystkich, żeby z tej szczepionki skorzystali- dodał.

Przyznał, że ma być ona dostępna dla wszystkich. Jak tłumaczył, Polska poprzez zakup tych szczepionek zapewnia sobie równy dostęp do niej ,podobnie jak bogate kraje Unii Europejskiej. - Musimy dotrwać do czasu, kiedy ta szczepionka będzie i ona częściowo przynajmniej nas ochroni- mówił.

Zostajemy w domach - Przez pierwsze tygodnie listopada zostajemy w domach. Obniżmy poziom zachorowań, obniżmy poziom sporów politycznych- oznajmił premier.

- W grudniu już mam nadzieję zaczniemy odmrażać branże, które teraz zamknęliśmy. A w styczniu już będzie szczepionka i mam nadzieję, że już od początku przyszłego roku sytuacja będzie lepsza- przyznał. Niedzielski: Możemy opracować prognozy - Mamy coraz lepsze rozeznanie o liczbie chorych. Ona się zwiększa ale mamy możliwość lepiej ją analizować dzięki dużej liczbie testów- powiedział obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Możemy opracować prognozy. W zeszłym tygodniu opracowaliśmy dwa modele prognozy. Jeden wariant wykładniczy - wzrost zachorowań w sposób geometryczny. Drugi wariant zakładał nieznaczny stopień wzrostu. Rzeczywista liczba zachorowań mieści się między jednym a drugim scenariuszem- przyznał. - Przez ostatnie dwa dni od tego trendu wykładniczego odeszliśmy- dodał.

Jak mówił, jesteśmy w momencie, kiedy w perspektywie tygodnia czy dwóch scenariusz stabilizacji może się pojawić. To optymistyczny wariant. - Dlatego tak ważne jest, abyśmy się odpowiedzialnie zachowywali- mówił.

Jednym ze wskaźników jest liczba zleceń badań zlecanych przez lekarzy POZ. Wcześniej liczba zleceń w poniedziałek podwajała się w stosunku do piątku. Jednak jak mówił szef resortu zdrowia, w ostatnim tygodniu już nie mieliśmy podwojenia liczby zleceń. - Obecnie poziom zleceń za czwartek jest poniżej poziomu z poprzedniego piątku. Być może ta skala rozpoznawania objawów zakażeń maleje- mówił i dodał, że pacjentów lżej przechodzących chorobę resort będzie starał kierować się do izolatoriów. To mogą być hotele i sanatoria.

- Nowością jest opieka na poziomie podstawowym nad pacjentami skąpo albo nieobjawowych. Pulsoksymetr będzie badał natlenienie krwi i w zależności od wskazań tego urządzenia będziemy decydowali o leczeniu- zapowiedział Niedzielski. - Każda osoba ze skąpymi objawami, albo bez objawów otrzyma pulsoksymetr i będzie informować lekarzy o wskazaniach- dodał.

Zmiany w zakresie prowadzenia kwarantanny - Domownicy osoby chorej lub mającej dodatni wynik testu nie muszą już czekać na decyzję sanepidu o kwarantannie. Przyjmujemy, że z momentem otrzymania dodatniego wyniku testu domownika pozostali domownicy automatycznie tego samego dnia przechodzą na kwarantannę- zapowiedział Niedzielski. Jednocześnie zaapelował o zostanie w domu, później te osoby zostaną wpisane do systemu. - Od dzisiaj przyjmujemy, że testy antygenowe są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR- powiedział. Jak tłumaczył, do tej pory po zastosowaniu testu antygenowego i tak należało wykonać test PCR potwierdzający. Teraz już także objawy i test antygenowy dowodzą, że osoba jest chora na koronawirusa i nie potrzebuje potwierdzenia. - Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi- mówił. - Będziemy to wprowadzać na SORy i wykorzystać w nocnej pomocy lekarskiej- dodał.

Kolejny rekord. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń Resort zdrowia poinformował w piątek o 21 629 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 202 osoby. W ciągu doby wykonano ponad 78 tys. testów.

Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województwa mazowieckiego, gdzie liczba stwierdzono prawie 3,5 tysiąca nowych przypadków koroanwiruesm. Na drugi miejscu znalazło się województwo wielkopolskie, gdzie ten wskaźnik również przekroczył 3 tysiące. Z powodu COVID-19 zmarło 35 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 167 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi już 340 834. Do tej pory zmarło 5 351 osób.

