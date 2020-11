Premier Morawiecki: Cały budżet państwa nakierowany jest na pomoc obywatelom

- Przeznaczyliśmy wszystkie siły i środki na to, aby zwiększać bazę szpitalną w Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Podziękował także lekarzom. - Jeszcze nigdy tak wiele nie zawdzięczaliśmy tak niewielu – podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że ogłoszone w środę obostrzenia „oznaczają hamulec bezpieczeństwa, wciśnięty bardzo mocno”. - Bo dzięki temu będziemy mogli ograniczyć mobilność, kontakty. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni, narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć – mówił szef rządu podczas wizyty w szpitalu tymczasowym, na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dzisiaj do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafi pierwszy pacjent. - Takich szpitali będzie kilkanaście w Polsce - powiedział premier.

Mówił także o narodowej kwarantannie. - Jeśli będzie konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za 7 do 14 dni, ale może uda się tego uniknąć.

Dodał, że kolejne obostrzenia zależą od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii. - Dystans, przede wszystkim maseczki, dezynfekowanie, ciągłe dezynfekowanie rąk, mycie rąk, twarzy. To są bardzo ważne zalecenia. To są wręcz nakazy – stwierdził.