Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie galerii handlowych od przyszłej soboty. Branża odetchnęła z ulgą

- Dzisiejszy komunikat Premiera Morawieckiego o poluzowaniu lockdownu przyjęliśmy z radością i wdzięcznością. Nasze apele zostały wysłuchane, a potrzeby dostrzeżone- czytamy w oświadczeniu zarządu ZPPHiU. - Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników naszych sklepów są w tej sytuacji kluczowe, a my dołożymy wszelkich starań, by centra handlowe pozostały nadal jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych– dodano.

Zdaniem przedstawicieli ZPPHiU, decyzja rządu o ponownym otwarciu sklepów to dla branży możliwość powrotu do działalności handlowej. - To szansa na generowanie przychodów w najgorętszym handlowo momencie roku a tym samym droga do wyrównywania gigantycznych strat, które ponieśliśmy i nadal ponosimy z powodu pandemii. Tym samym, to dla nas wszystkich szansa na utrzymacie tysięcy miejsc pracy” – komentuje Zarząd ZPPHiU.