Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy program budowy dróg. "Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie"

Morawiecki dodał, że „jest wdzięczny” Unii Europejskiej za pomoc finansową, jednak to środki krajowe w większości, bo w 80 procentach, finansują program budowy dróg.

- Każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe dla danego regionu – tłumaczył.

Podczas uroczystego otwarcia odcinka drogi S61 via Baltica w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że „każda taka droga to "kręgosłup rozwojowy, dodatkowe możliwości w powiatach i województwach".

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy, który łączy kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku.

Program budowy dróg

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych d 2030 roku to ponad 291 mld złotych. Z tego 186,8 mld złotych to szacunkowy koszt nowych zadań, a 104,8 mld złotych to koszt zadań kontynuowanych z obecnego programu.