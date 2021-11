Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Rydze. Zwrócił uwagę na wzmożony atak rosyjskiej dezinformacji na zachodnie stolice

Morawiecki zwrócił uwagę, że „dziś wymieniliśmy się bardzo ciekawym spostrzeżeniem, bo widzimy to jako premierzy Łotwy i Polski bardzo wyraźnie – w jak sprytny sposób Moskwa potrafi kierować propagandę w obszarze covidowym do ludności rosyjskiej i zupełnie inaczej siać wrogą propagandę antyszczepionkową we wszystkich krajach Europy zachodniej, a w szczególności Europy Centralnej, chociażby w Polsce”. – Widzimy mnóstwo odcisków palców rosyjskich hakerów w tym obszarze. To pokazuje siłę propagandy rosyjskiej i musimy być tego absolutnie świadomi – powiedział.