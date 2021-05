Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: Dziś zatem powiedzmy jeszcze raz głośne „tak” dla rozwoju i rozkwitu Polski

- Chciałbym bardzo mocno przypomnieć, że już u progu transformacji środowiska wywodzące się z NSZZ Solidarność bardzo mocno wskazywały na to ze UE i NATO to jest nasz kierunek, kierunek rozwoju, kierunek geopolityki, który musi być przez wszystkie partie szanowany – mówił.

Przekazał, że odbywały się długie konsultacje z wieloma środowiskami – Bardzo dziękuję za liczne uwagi, liczne propozycje – mówił.

– To nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie. To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w rozwoju cywilizacyjnym Polski – dodał. Zaznaczył, ze jest to decyzja na najbliższe 10, 20 lat.

– Nie wolno nam zmarnować takiej szansy. Nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marshalla – zaapelował do posłów. - Niech to głosowanie będzie głosowanie ponad podziałami. Zagłosujmy za polską racją stanu – podkreślił.

Premier odpowiedział także na zarzuty jakie się pojawiają. – Nie ma uwspólnotowienia długów. To argument używany przez niemieckich ekonomistów – mówił.

Podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania KPO, między innym posłom Lewicy, którzy zaproponowali kompleksowe, merytoryczne propozycje. Także posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wychodzili z wieloma interpelacjami. - Dzisiaj liczy się Polska - ocenił.