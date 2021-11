Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: bezpieczeństwo i integralność naszych granic są w brutalny sposób atakowane

Na polsko-białoruskiej granicy, według służb, koczować może kilka tysięcy migrantów. W związku kryzysem Sejm zebrał się we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu, na którym we wtorek informację o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przedstawił między innymi premier Mateusz Morawiecki.

– To właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawca i ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. To pokazuje determinację realizacji tego scenariusza odbudowy imperium rosyjskiego, scenariusza któremu my, wszyscy Polacy musimy się z całą mocą przeciwstawić – mówił szef rządu.