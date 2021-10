Premier Mateusz Morawiecki w "Financial Times": Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową?

Szef polskiego rządu odnosił się także do unijnego Funduszu Odbudowy oraz faktu, że Komisja cały czas nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Morawiekcki powiedział, że jakikolwiek ruch w kierunku redukcji "funduszy spójności" spotka się z mocnym odwetem.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie w „Financial Times” premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do końca roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

„Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych…

- Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji - odpowiedział premier zapytany, czy Polska mogłaby zawetować kluczowe unijne decyzje, takie jak pakiet klimatyczny.

Dodał, że jeśli ktoś będzie atakował Polskę w niesprawiedliwy sposób, to „będziemy się bronić w każdy możliwy sposób”. - Czujemy, że podejście (Brukseli) już jest dyskryminujące i przypomina dyktat. Ale jeżeli to będzie jeszcze gorsze, to będziemy musieli przemyśleć naszą strategię - zaznaczył.