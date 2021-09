Premier Mateusz Morawiecki: Szkoła ma uczyć odpowiedzialności, tego, czym jest przyjaźń, czym jest wspólnota, patriotyzm

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w środę w inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej. - Szkoła będzie taka, jacy będą uczniowie i nauczyciele, to jasne. Ale na nauczycieli i na uczniów wpływać będzie sama szkoła. Od tego, jaką będzie wypełniona treścią, jakich treści będzie uczyć, zależy rozwój uczniów i nauczycieli – mówił.

Szef rządu podkreślił, że „pierwszy września to czas powrotów”. - Czas powrotu do szkoły, ale także czas powrotu do przyjaźni, do znajomych, do kolegów i koleżanek – dodał.

Stwierdził, ze wszyscy cieszą z powrotu do normalności, a jednocześnie wraził nadzieję, że pandemia już nigdy nie zakłóci „normalnego funkcjonowania szkoły”.