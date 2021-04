Premier Mateusz Morawiecki: Silna Unia może być tylko siłą państw członkowskich, które są świadome swoich interesów

- Polska ma grono wypróbowanych sojuszników i Słowenia zdecydowanie należy do takich krajów – krajów, na których możemy polegać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że „niebawem Słowenia obejmie przewodnictwo w Radzie UE i podczas tego przewodnictwa będzie wytyczała główne priorytety do dyskusji i podejmowania decyzji.” - Przed nami jest nowy rozdział UE kiedy chcemy odbudować Europę po pandemii Covid-19. Wszystkie kraje myślą teraz o tym jak wzmocnić się po pandemii - przekazał.

Morawiecki poinformował także, że rozmowy dotyczyły tego, jak po pandemii COVID-19 przyciągnąć inwestorów do UE.

Dodał, że udało się to przy współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej. – To kolejny dowód na to, że silna Unia może być tylko siłą państw członkowskich, które są świadome swoich interesów, ale także zależności pomiędzy sobą nawzajem– podkreślił.

- Unia ma fundamenty zarówno traktowe, jak i cywilizacyjne, i jeśli ma działać lepiej, to powinniśmy brać pod uwagę oba aspekty - podkreślał.