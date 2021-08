Premier Mateusz Morawiecki: Rodzina jest podmiotem, a nie przedmiotem polityki. Polskie państwo ma służyć rodzinom

- "Rodzina to nie tylko więzy krwi. To ludzie, którzy Cię kochają i wspierają. To najpiękniejsza z najważniejszych relacji, jakie tworzą ludzie. Ognisko domowe zapewnia bezpieczeństwo, schronienie i przestrzeń do rozwoju. To silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bezpieczna enklawa. Ale jak każde ognisko, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowane i podsycane - gaśnie. Dlatego jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dbać o rodzinę i jej służyć"- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych premiera Mateusza Morawieckiego.