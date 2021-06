Premier Mateusz Morawiecki reaguje na apel w sprawie kościołów. Będzie znoszenie obostrzeń. "Chcemy, żeby była wypełniona połowa miejsc"

Wicemarszałek Ryszard Terlecki napisał list do Swiatłany Cichanouskiej. Wyjaśnił białoruskiej opozycjonistce „z kim ma do czynienia”

- Przepraszać z pewnością nie będę. Nie widzę powodów, żeby ujawniać sprawę, która się dopiero toczy – mówił do dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odnosząc się do wpisu dotyczącego Swiatłany Cichanouskiej. Dodał, że napisał list do liderki białoruskiej opozycji, w której wyjaśnił jej "z kim ma do czynienia".