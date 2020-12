Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem unijnym: "Postawiliśmy warunek. W konkluzjach muszą zostać określone wytyczne"

- Chcemy żeby budżet był uruchomiony jak najszybciej, ale nie odejdziemy od tego, żeby bronić polskich interesów poprzez maksymalną pewność co do tego, że w konkluzjach określone będą wytyczne dla KE. Oczywiście jest w ramach UE równowaga instytucji, ale to właśnie RE wytycza wszystkie kierunki politycznego działania. I z naszej perspektywy chcemy, żeby to było absolutnie jasne, że jeżeli te wytyczne, które być może będą przyjęte na RE, nie będą przez KE wkomponowane w ich wytyczne, w ich mechanizm stosowania prawa, to my nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetu, pójść dalej z naszym procesem. To zresztą ujmujemy bardzo klarownie w deklaracji - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczynającym się dzisiaj unijnym szczytem.

- Stanowisko, które tutaj przestawiłem, naszym partnerom i o którym będziemy dzisiaj dyskutować, jest naszym jednoznacznym oczekiwaniem. Wiem, że są państwa, które mają inne zdanie, ale my musimy uzyskać takie konkluzje, jakie zostały przez nas wydyskutowane. Jest to rozwiązanie, które jest zresztą zbieżne z konkluzjami lipcowymi i dlatego tej spójności, tego procesu i tego rozwiązania będziemy się trzymali - dodał szef polskiego rządu.