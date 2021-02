Premier Mateusz Morawiecki: Podjęto brawurową, totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy

- Twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy- czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych. Chodzi o reportaż "Kłamstwo vatowskie" wyemitowany w sobotę wieczorem w TVN 24. - To obok kłamstwa smoleńskiego jedno z tych, które miało manipulować Polakami. Kłamstwo trzeba nazwać kłamstwem- skomentował reportaż Cezary Tomczyk z PO.

W sobotę wieczorem telewizja TVN 24 wyemitowała reportaż pt. "Kłamstwo vatowskie" autorstwa Ewy Galicy i Jakuba Stachowiaka. Materiał podaje pod wątpliwość sukcesy rządu Prawa i Sprawiedliwości w walce z mafiami vatowskimi. Z materiału wynika, że w latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 mld zł, a odzyskał 150 mln.

Na odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego nie trzeba było długo czekać. Jeszcze w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych zamieścił komentarz do wyemitowanego reportażu. - Twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy- rozpoczął swój wpis szef rządu.

- Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa. Tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT o 46,7 proc., z CIT o 54,7 proc. - dodał premier.

W dalszej części wpisu szef rządu tłumaczy, że są to "rrealne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach". - Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi (z 15.5 do ponad 29 mld) – te działania po prostu nie mogłyby zostać zrealizowane- napisał i dodał, że "to przecież nie wszystko". Jak wylicza premier, to także dzięki tym pieniądzom przeprowadzone zostały "wielkie programy inwestycyjne, np. kilkukrotnie większe wydatki na drogi gminne i powiatowe finansowane z budżetu państwa. Warto podkreślić – z budżetu państwa, a nie z budżetu Unii Europejskiej!". Oprócz inwestycji "dzięki tym środkom" zwiększono nakłady na ochronę zdrowia "o ponad 30 mld, a więc o ponad 1/3".

- Osiągnęliśmy to wszystko, wprowadzając jednocześnie liczne ulgi podatkowe – jak choćby powszechną obniżkę PIT-u z 18% na 17%, 0% PIT dla Młodych czy obniżkę stawki VAT na kilkaset produktów, a także obniżenie CIT do poziomów najniższych w Europie. Ludzie płacą mniej w CIT w PIT i mniejsze stawki VAT – a wpływ do budżetu jest większy. Znacznie większy. Czy nie o to chodzi w sprawnym i sprawczym państwie- dodaje premier. - Wyobraźmy sobie teraz wszyscy, jak Polska poradziłaby sobie z koronawirusem i światowym kryzysem gospodarczym, gdyby przez ostatnie lata budżet państwa przypominał durszlak – jak było do za rządów Donalda Tuska?- pyta Premie dodaje, że "suma „utraconych pieniędzy” 2008-2015 w wyniku gigantycznej luki podatkowej to około 260 mld zł. Taki rachunek wystawiła po sobie Platforma Obywatelska". Na koniec Morawiecki odniósł się do "podatku od mediów", twierdząc, że może to być właśnie "atak za to, że ktoś wreszcie zwrócił uwagę opinii publicznej na to, że wcześniej nie płaciły one [koncerny medialne- przyp.red.] należytych danin i podatków do budżetu państwa?" - Danin i podatków proporcjonalnych do swoich przychodów i dochodów? Niech analitycy pokażą, ile CIT zapłaciła telewizja odpowiedzialna za tak zmanipulowane programy- zakończył wpis.

Również w sobotę wieczorem na profilach Ministerstwa Finansów i kancelarii premiera na Twitterze opublikowanych zostało kilka infografik prezentujących uszczelnienie poboru VAT za rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Notowaliśmy rekordowe w skali #UE tempo zmniejszania #lukaVAT. Jeszcze w 2015 r. wynosiła ona ok. 24 proc. potencjalnych wpływów, a w 2018 r. i 2019 r. ok. 12 proc. - czytamy w jednym z wpisów Ministerstwa Finansów. - #LukaVAT zmniejszyła się dzięki wprowadzeniu wieloelementowego planu. Kluczowe było wprowadzenie nowych i unikatowych na skalę #UE narzędzi uszczelniających. Pakiet paliwowy, #SENT, #JPK_VAT czy #STIR istotnie przyczyniły się do spadku #lukaVAT z 24 do 12 proc.- dodano w jednym z kolejnych.

- #LukaVAT się zmniejsza, bo mafiom vatowskim (często to międzynarodowe grupy przestępcze) utrudniono okradanie Polaków- skomentował Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.- Przede wszystkim reforma prokuratury i nacisk na śledztwa vatowskie, w połączeniu z zaostrzeniem kar do 25 lat, stworzyły tzw. efekt mrożący- dodał.

Wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Z kolei poseł PO Cezary Tomczyk zapowiedział, że w związku z "informacjami TVN 24 i tak zwanym „Kłamstwem Vatowskim” w poniedziałek złożony zostanie wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych". - To obok kłamstwa smoleńskiego jedno z tych, które miało manipulować Polakami. Kłamstwo trzeba nazwać kłamstwem- napisał.

- Kłamstwo VAT-owskie. Świetny reportaż SUPERWIZJER_TVN. Wprost o kłamstwie władzy- napisał Michał Szczerba z PO.

