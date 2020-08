Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z opozycją: Białoruś musi być państwem suwerennym, niezależnym i niepodległym

Przedstawiciele klubów parlamentarnych spotkali się w środę a Kancelarii Premiera, aby omówić ostanie wydarzenia na Białorusi i działania jakie w tym kontekście powinien podjąć nasz kraj. Posłowie opozycji zadeklarowali wsparcie dla działań rządu. Premier podkreślił, że znalazł wspólny język z opozycją.

W wielu ważnych tematach potrafimy mówić jednym głosem - powiedział premier po spotkaniu ws. Białorusi, które odbyło się w KPRM. Premier przedstawił gościom dotychczasowe działania rządu w sprawie kryzysu na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

- 50 milionów złotych trafi do poszkodowanych na Białorusi, do wzmocnienia wolnych mediów. Chcemy by wszystkie przypadki torturowania były dokumentowane - mówił Mateusz Morawiecki. Premier zapewnił, że zobowiązał się do przekazania informacji opozycji o działaniach polskiego rządu w kwestii Białorusi. Przy okazji wspomniał o roli NSZZ Solidarność. - Chcemy pomagać naszym przyjaciołom związkowcom. Przedyskutowaliśmy wraz z opozycją kolejne kroki. Apelujemy o uwolnienie wszystkich aresztowanych przez reżim Łukaszenki. Chcemy też poprzeć stowarzyszenia białoruskie działające w Polsce. - Apelujemy, by wszyscy poparli te starania. Premier poinformował o ponadpartyjnym spotkaniu polskich eurodeputowanych, do którego dojdzie wkrótce. Kolejny raz dziękował opozycji za udział w spotkaniu.

- Polska jest i pozostanie ambasadorem wolnej i suwerennej Białorusi - przypomniał szef rządu. Premier przy okazji konferencji prasowej wspomniał o staraniach władz wobec mniejszości białoruskiej w Polsce a także o wsparciu mniejszości polskiej na Białorusi. Mateusz Morawiecki dodał, że do kolejnych spotkań będzie dochodzić regularnie w zależności od rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą. Szef rządu Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie ws. ostatnich wydarzeń na Białorusi, gdzie po wyborach prezydenckich doszło w tym kraju do wielu protestów i manifestacji.

Parlamentarzyści opozycji odpowiedzieli na zaproszenie i w środowe południe stawili się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Biedroń: Lewica będzie wspierała rząd ws. Białorusi W spotkaniu wzięła udział m.in. delegacja Lewicy. Tuż po jego zakończeniu Robert Biedroń powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem Polska w sprawie Białorusi „nie będzie nadawała tonu, ponieważ jest niewiarygodna” na arenie europejskiej. - Ta wiarygodność poprzez działania ostatnich lat rządów PiS została bardzo obniżona. Wiemy, że Polska jest na cenzurowanym w Unii Europejskiej i w Radzie Europy, wobec Polski są wszczęte procedury dotyczące przestrzegania reguły praworządności i dlatego tą dynamikę nadaje Litwa – ocenił.

Podkreślił, że Lewica będzie wspierała polski rząd, jeżeli ten będzie dążył na forum europejskim do wspierania prodemokratycznych zmian na Białorusi. - Tylko polski rząd musi odzyskać tę wiarygodność w sprawach praworządności, demokracji i praw człowieka na arenie międzynarodowej (…) Dzisiaj niestety tego brakuje i dlatego Polska jest osamotniona, nie jest zapraszana do tych głównych dyskusji – mówił. Z kolei kilka godzin wcześniej, przed rozpoczęciem spotkania, europoseł podkreślił, że jego ugrupowanie idzie na nie „z jasnym stanowiskiem”. - Musimy działać na rzecz uczciwych wyborów na Białorusi. Nie możemy milczeniem wspierać reżimu Łukaszenki – podkreślił. - Idziemy także z apelem o to, żeby prezydent Andrzej Duda w końcu i nareszcie zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji na Białorusi. RBN jest tym ciałem najbardziej, najwyżej umocowanym w naszym kraju, zapisanym w konstytucji, mającym uzasadnienie konstytucyjne, które powinno zajmować się kreowaniem, dyskusją o polityce zagranicznej – dodał.

Terlecki: Musimy mówić jednym głosem ws. Białorusi Z ramienia PiS w Kancelarii Premiera pojawili się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

- Wydaje mi się, że najważniejszym efektem tego spotkania było to, że wszyscy generalnie zgadzają się z tym, że spotkania takie powinny odbywać się i że powinniśmy jako różne formacje, ugrupowania polskie, mówić mniej więcej jednym głosem w sprawie Białorusi – ocenił szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Wyjaśnił, że zdaniem szefa rządu dla Polski najważniejsza jest suwerenność Białorusi i to, „aby uniknąć ofiar, nieszczęść, które by tam mogły się wydarzyć w rezultacie konfrontacji władzy ze społeczeństwem”. Dodał, że na spotkaniu omawiane były także różne formy wsparcia i pomocy dla społeczeństwa białoruskiego oraz organizacji pozarządowych. Braun: Na pierwszym miejscu suwerenność Konfederację reprezentowali Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Baun oraz Robert Winnicki. - Na liście naszych priorytetów na pierwszy miejscu jest suwerenność – mówił Baun po zakończaniu wizyty w KPRM.

Jego zdaniem Polska „upominająca się o ustanowienie jakieś kurateli międzynarodowej nad Białorusią, to jak karp dopominający się przyspieszenia terminu Wigilii. - Wszystkie zasady, które zostaną zastosowane w odniesieniu do Białorusi, zostaną zastosowane również w odniesieniu do Polski. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna dlatego, że być może zainicjowana została reakcja domina. Reakcja geopolityczna, zagrożenie wojenne dla Europu Środkowej. Byłoby bardzo niedobrze gdyby Polska odgrywała rolę chętnego, pożytecznego idioty, gdyby nie potrafiła ustrzec narodu polskiego przed możliwą prowokacją – mówił.

Grzegorz Braun wyraził jednocześnie zadowolenie, że rząd „potwierdza priorytety pokojowe, bezpieczeństwo”, a wojsko polskie „nie wykonuje żadnych ruchów, które usprawiedliwiałyby odpowiedzi z drugiej strony granicy”. Z kolei Robert Winnicki podkreślił, że na spotkaniu pojawiło się wśród ekspertów wiele głosów zdroworozsądkowych, które np. „przestrzegały łączenia tego co się dzieje na Białorusi z sytuacją ukraińską, ponieważ są to dwa bardzo równe państwa i różne narody”. Przed spotkaniem w KPRM Jakub Kulesza z Konfederacji powiedział dziennikarzom, że jego ugrupowanie chce omówić trzy kwestie: szacunku dla suwerenności, dążenia do pokoju oraz ochrony praw obywatelskich, zwłaszcza Polaków mieszkających na Białorusi.

- Sprzeciwiamy się próbom wykreowania międzynarodowej kurateli nad państwem białoruskim (...) Polska powinna pretendować do roli mediatora - mówił poseł. - Oczywiście, trudno być mediatorem w sytuacji, w której polski rząd opowiedział się zdecydowanie po jednej stronie, ale być może nie jest za późno, by do roli mediatora pretendować – dodał.

Hołownia pojawi się w KPRM w innym terminie Szymon Hołownia, lider stowarzyszenia Polska2050 w rozmowie w z wp.pl poinformował, że jego przedstawiciel nie został zaproszony na rozmowy do Kancelarii Premiera. Wcześniej jego ugrupowanie wystosowało do szefa rządu pismo, w którym wyraża gotowość do wzięcia udziału w rozmowach na temat Białorusi. Na dokument odpowiedział szef KPRM. Michał Dworczyk podkreślił, że zaproszenie przedstawicieli Polska2050 nie bezie możliwe, gdyż część spotkania będzie dotyczyła spraw niejawnych i skład musi zostać ograniczony do parlamentarzystów. Hołownia dodał, że Dworczyk zaproponował przedstawicielom jego ugrupowania indywidualne spotkanie w Kancelarii Premiera na temat Białorusi. Na razie nie wiadomo kiedy spotkanie się odbędzie, jaka będzie jego formuła i czy weźmie w nim udział premier, czy szef KPRM.

