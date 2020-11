Premier Mateusz Morawiecki: "Osocze ratuje życie chorych na koronawirusa. Zachęcamy do jego oddawania". Kto może oddać osocze?

Kto może oddać osocze? Ile trwa oddanie osocza?

- Kto może oddać osocze? Osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które nie biorą leków i przeszły chorobę koronawirusa co najmniej 28 dni wcześniej. Kluczowym warunkiem jest to, by ozdrowieńcy posiadali w organizmie przeciwciała. Wystarczy więc mieć potwierdzenie przebycia choroby i udać się do stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa - stwierdził premier.