Premier Mateusz Morawiecki: Opozycja chce zniszczyć wszystko, co definiuje Polskę

Co wiemy o skutkach ubocznych szczepionki na COVID? Tłumaczy prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej

Co wiadomo o szczepionce, która trafi do Polski? To nowy typ, zwany szczepionką mRNA. Wykorzystuje niewielki fragment kodu genetycznego wirusa pandemicznego. Wprowadzona do organizmu ma go nauczyć, jak się bronić i zwalczać Covid-19. Ma budować naszą odporność. Tymczasem prawie połowa Polaków nie chce się szczepić. Jako powód pada często stwierdzenie, że szczepionka może mieć skutki uboczne. O nich w „Dzień Dobry TVN” opowiedział prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej.