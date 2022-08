Premier Mateusz Morawiecki: Odnieśliśmy wielki sukces na szczycie ws. migracji

- Powstrzymaliśmy dwuletnią presję, bardzo silną ze strony wielu państw, zdołaliśmy też zabezpieczyć jedność naszego regionu. To pewna okoliczność, którą warto podkreślić, bo ktoś w przeszłości tę jedność bardzo mocno nadwątlił. Ta jedność dzisiaj w nocy bardzo mocno się przydała, ponieważ mówiliśmy jednym głosem. Przekonaliśmy do naszych racji - powiedział prezes Rady Ministrów.

Morawiecki zdradził, że podczas szczytu nie doszło do żadnych napięć między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

- Nie było tam żadnych gorących awantur czy scysji, przekonaliśmy po prostu do naszych racji, że model dystrybucji czy relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania jakichkolwiek grup uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. My przekonaliśmy właściwie w pełni do naszych racji pozostałe kraje UE. Stanowisko Polski jest od dzisiaj w nocy stanowiskiem UE - powiedział Morawiecki.

