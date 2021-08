Premier Mateusz Morawiecki o wypadkach na drogach: Niestety trzeba zaostrzyć przepisy i na pewno do tego doprowadzimy

W poniedziałek odbył się briefing prasowy poświęcony zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich drogach. W konferencji wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Premier potwierdził, że trwają intensywne prace nad zaostrzeniem przepisów ruchu drogowego.

Przypomniał, że zmiany dotkną m.in. wysokości mandatów. - Wprowadziliśmy zasady dotyczące podniesienia mandatów, ale także konieczność zapłacenia renty dla dzieci lub rodziny osoby, którą pirat drogowy zabił swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze - tłumaczył polityk.

- Zmiany ogniskują się w obrębie grzywien, w postępowaniu sądowym koszty mogą sięgać do 30 tys., mandatowym do 5 tys. a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys zł - powiedział komendant Szymczyk.