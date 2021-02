Premier Mateusz Morawiecki o niewystarczającej ilości szczepionek: Musimy naciskać na Komisję Europejską, bo to tam są problemy

Czas na ruch Jarosława Gowina. Co zrobi wicepremier?

W Zjednoczonej Prawicy doszło już do wielu kryzysów, które wróżyły koniec koalicji. Zawsze zwyciężał pragmatyzm, bo lepiej rządzić niż być w opozycji. Tym razem Jarosław Kaczyński poszedł na wojnę z Jarosławem Gowinem, i, póki co, wygląda na to, że na tej wojnie nikt nie zamierza brać jeńców