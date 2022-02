Premier Mateusz Morawiecki o „koniach trojańskich Rosji w Europie”. „Lista przyprawia o ból głowy”

Zdaniem szefa rządu „Europa stoi dziś na krawędzi wojny”. „Konflikt zbrojny przestał być mało prawdopodobnym scenariuszem. Stał się realną możliwością” – czytamy w tekście Morawieckiego.

Premier zaznaczył, że Rosja po raz kolejny próbuje naruszyć integralność terytorialną Ukrainy a kwestionowanie granic suwerennego państwa oznacza jedno – zamach na europejski pokój.

„Świat, który dobrze znamy, świat europejskich wartości, wolności, demokracji i dobrobytu znalazł się na celowniku rosyjskich przywódców i wojskowych. Stawką nie jest tylko przyszłość Ukrainy, ale też bezpieczeństwo i rozwój europejskich gospodarek. Ten największy kryzys polityczny od zakończenia zimnej wojny rzuca wyzwanie regułom, które przyjęła wspólnota euroatlantycka po 1989 roku” – napisał Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu rosyjskie zagrożenie dla pokoju narastało latami przy biernej postawie dużej części europejskich sił politycznych. „Wielu przywódców nie miało odwagi ani determinacji, by przeciąć nici powiązań biznesowych z Kremlem. To pętla, która z czasem zaciskała się wokół europejskiej, a nie moskiewskiej szyi. Decydowanie się na niejasne interesy z reżimem, który nie cofał się przed wojną z mniejszymi państwami, przed zabójstwami politycznymi, przed akcjami służb specjalnych przeprowadzanymi na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, trudno nazywać tylko krótkowzrocznością. To świadomy akt politycznego cynizmu” – czytamy w artykule.