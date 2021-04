Premier Mateusz Morawiecki: Narodowy Program Szczepień coraz szybciej się rozkręca, coraz więcej szczepionek przyjeżdża do Polski

- W piątek osiągnęliśmy rekord. Mieliśmy szczepionki i zaszczepionych zostało około ćwierć miliona ludzi jednego dnia. To pokazuje, że ten cel, który wyznaczyłem zespołowi Narodowego Programu Szczepień , w postaci co najmniej 10 milionów szczepionych osób miesięcznie nie tylko jest do zrealizowania, ale wraz z rosnącymi możliwościami coraz to więcej punktów szczepień tworzy w różnych miejscach, z różnymi podmiotami – mówił premier.