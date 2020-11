Premier Mateusz Morawiecki: Najlepiej w tym roku nie szykować się na hucznego Sylwestra. Szef rządu odpowiadał na pytania internautów

Premier przypomniał także o słuszności noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, zachowywania zasad higieny, a także o konieczności wykazania się solidarnością narodową, ponieważ jest to ważne w walce z pandemią.

- Gdyby została ogłoszona wcześniej, to nie trzeba być ekspertem, żeby się domyśleć, że wiele ludzi ruszy na cmentarze - wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu tłumaczył, dlaczego decyzja o zamknięciu cmentarzy została podana kilka godzin przed wprowadzeniem jej w życie, co zaskoczyło ludzi, którzy chcieli odwiedzić groby bliskich 1 listopada .

Padały pytania zarówno o Sylwestra, jak i zbliżające się święta Bożego Narodzenia. - Najlepiej w tym roku nie szykować się na hucznego sylwestra, tak jak co roku miało to miejsce – odpowiedział premier Morawiecki. – COVID zabiera ludziom życie – dodał.

Zarówno minister Niedzielski, jak i premier Morawiecki przypominali, że nad nowymi strategiami, nad kolejnymi krokami w walce z pandemią pracują eksperci, tacy jak profesor Andrzej Horban. - „Mamy w otoczeniu wiele wybitnych osób, które pomagają nam na co dzień” – można było usłyszeć.

- Apeluję do wszystkich, byśmy osoby chore wspierali - powiedział minister zdrowia. - Przechodzenie przez pandemię to test odpowiedzialności – zakończył.

To właśnie bary i restauracje są miejscami, gdzie liczba interakcji jest wysoka, co brane jest pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zamykanych miejscach. Jednak przewidziana jest pomoc zarówno dla branży gastronomicznej, jak i hotelarskiej, do której zaliczają się bezzwrotne dotacje, zapłata za ZUS pracowników, czy zapłata postojowego.

Premier Mateusz Morawiecki także przekazał także, że szczepionka może być dostępna już w styczniu dla osób starszych oraz tych znajdujących się w grupie ryzyka. Taką wiadomość otrzymała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, od jednej z grup, która pracuje nad jej opracowaniem. szef rządu zaznaczył, że szczepionka nie będzie obowiązkowa.

Premier zakończył podziękowaniem dla osób, które zaangażowały się w pomoc seniorom oraz zachęcił wszystkich do dołączenia i wsparcia tej grupy społecznej.