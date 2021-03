Premier Mateusz Morawiecki: Mamy dużą szansę, że będą to ostatnie takie święta

Spowiedź wielkanocna 2021. Gdzie i jak spowiadać się w czasach pandemii koronawirusa? Czy można wyspowiadać się online?

Nadchodzi Wielkanoc - najważniejsze święta dla chrześcijan. To czas, kiedy wierni mają obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty, by w czasie świąt móc przyjąć eucharystię. Czy w tym roku będzie można wyspowiadać się przed Wielkanocą? Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązują w kościołach.