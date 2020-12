Premier Mateusz Morawiecki: Mamy 770 miliardów złotych dla Polski. To bardzo dobry budżet

Premier stwierdził też, że "gdyby ktoś chciał postąpić niezgodnie z tym, do czego się zobowiązał, to Polska ma cały czas w ręku dźwignię zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia własnych środków, Funduszu Odbudowy".

- Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w tym sensie, że jest tak wiele spraw, które nas łączą, jest tak wiele tematów, które warto dalej zmieniać dla dobra Polski, że sądzę, że tutaj to porozumienie jak najbardziej jest możliwe - mówił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki został zapytany przez dziennikarzy, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno rozpocząć szukanie nowego koalicjanta.

- Nie. Warto rozmawiać, warto się dogadywać. Warto wierzyć w to, że mimo że kogoś tam poniosą emocje raz czy drugi, to nie jest to koniec świata. Ja tak na to patrzę. Jakbym się miał obrażać na wszystko, co ktoś napisze na mój, nasz temat, to przecież trudno byłoby prowadzić jakiekolwiek rzeczywiste, realne działania - stwierdził.

- Jako kierownictwo PiS pokazaliśmy, że potrafimy odnaleźć drogę środka, co jest najlepsze dla polskich interesów, zabezpiecza nas jednocześnie w najlepszy możliwy sposób. To jest sztuka tu w Brukseli wypracować takie rozwiązanie, które nas w najlepszy możliwy sposób zabezpiecza. Wierzę, że to się właśnie stało. Nie ma się co obrażać na słowa. Trzeba w pocie czoła pracować dla dobra sprawy - dodał.