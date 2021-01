Premier Mateusz Morawiecki: Jestem bardzo zirytowany i jestem po stronie absolutnej równości

- Szczepienie jest dobrowolne, natomiast gorąco zachęcam do niego, bo dzięki temu szybciej będziemy mogli powrócić do normalności – podkreślał. Premier zaznaczył, że dzięki wielu szczepionkom pokonano w przeszłości choroby. – Wierzę w naukę, wierzę w medycynę – dodał.

Powrót do normalności

-Jest to bardzo niewłaściwe zachowanie i prowadzona jest kontrola NFZ i minister zdrowia także będzie wyciągał konsekwencje. Takie elementy nie powinny mieć miejsca i każdy powinien zaczekać na swoją kolej. Procedura jest bardzo precyzyjnie określona – mocno zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu pokreślił, że czym innym jest zachęcanie do szczepień przez osoby publiczne, a czym innym wchodzenie bez kolejki oraz łamanie ustalonych procedur.

- Jestem bardzo zirytowany i jestem po stronie absolutnej równości. Grupa 0 to lekarze i pracownicy służby medycznej –zaznaczył premier odnosząc się do sytuacji nieprawidłowości na WUM-ie.

- Jest szansa od lata, żeby żyć wakacyjnie, ale warunkiem są szczepionki, bo wtedy ta nadzieja na szybki powrót do realności będzie bardziej rzeczywista – mówił premier. - Wszystkich, którzy chcą, żebyśmy wrócili do normalności bardzo zachęcam do szczepień – oświadczył.

Co z restrykcjami?

- Musimy poczekać na uspokojenie sytuacji pandemicznej. Dla najbardziej poszkodowanych branż mamy przygotowane pieniądze na rekompensaty, chociaż częściowe. –odpowiedział na pytanie dotyczące otworzenia gastronomi.

Także odniósł się do kwestii powrotu dzieci do szkół. - Nie mogę obiecać, ze dzieci wrócą do szkół, bo pandemia jest bardzo groźna i widać skutki trzeciej fali – odpowiedział.