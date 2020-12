Premier Mateusz Morawiecki: Gdy większość z nas spała, zrobiliśmy wielki krok w walce z epidemią

Wojciech Mann: Niezależność jest dla mnie bardzo ważna

Słusznie pani zauważyła, w Trójce zachowałem niezależność. Mało tego, miałem również bardzo niekomfortową świadomość, albo podejrzenie, że jestem trochę traktowany, jak taki eksponat, który ma być alibi dla kierownictwa, że oto mamy demokratyczne radio. Ktoś przestraszony, czy, nazwijmy to o mniejszym dorobku, prędziutko by się z pewnych rzeczy wycofał. A tu kolejne władze mówią: „Popatrzcie, ten stary mówi, co chce i my mu nie robimy krzywdy, czyli jesteśmy dobrzy” – mówi Wojciech Mann, dziennikarz muzyczny, przez ponad 50 lat związany z radiową Trójką, obecnie z radem Nowy Świat