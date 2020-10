Premier Mateusz Morawiecki czeka na wynik testu na koronawirusa. Michał Dworczyk, szef KPRM: Szef jest na kwarantannie ale pracuje normalnie

Czeskie memy to coś, czego potrzebowałeś właśnie dziś. Nic tak nie poprawi humoru w te jesienne dni!

Czeskie memy robią prawdziwą furorę w polskim internecie. Język, który jest tak zbliżony do języka polskiego, sam w sobie wywołuje u nas uśmiech. Jeśli dodamy do tego odrobinę czeskiego humoru oraz samą formę, jaką jest żartobliwa grafika w postaci mema, otrzymujemy wybuchową mieszankę, która każdemu poprawi humor. Zobacz, za co polscy internauci pokochali czeskie memy!