Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy mieć 20 milionów szczepionek na koronawirusa. Najpierw dla seniorów i służb medycznych oraz mundurowych

- Jest szansa, że za kilka miesięcy szczepionka na koronawirusa dotrze do Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki w reakcji na informację o szczepionce firm Pfizer i BioNTech. Premier poinformował, że zlecił wielkie przygotowania do "akcji szczepień".

Dziś dowiedzieliśmy się, że amerykańska firma Pfizer wraz z partnerem niemieckim z firmy BioNTech są na dobrej drodze do produkcji szczepionki na koronawirusa. - Jak Polska przygotowała się do procesu odbioru szczepionek. Dzięki umowom mamy równe prawa z innymi krajami UE. Komisja Europejska podpisała umowę na badania. W środę podpisze umowę na dostawę konkretnych szczepionek. W sierpniu przystąpiliśmy do podpisania tych umów, z 8 różnymi firmami, które pracują nad szczepionkami - poinformował premier Mateusz Morawiecki. - Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Premier powiedział, że Polska jest też w kontakcie z innymi firmami pracującymi nad szczepionkami na COVID-19. Jak dodał, jest na wtorek 10 listopada umówiony na rozmowę z wysokimi przedstawicielami firmy Pfizer, by omówić szczegóły. Jak dodał, ich szczepionka wymaga specjalnego przechowywania w temp. minus 80 stopni. - Polska już się przygotowuje do spełnienia tych szczególnych warunków.

- Zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć conajmniej dwadzieścia kilka mln szczepionek i dostaniemy je w tym samym czasie, jak inne kraje, bo tak jest skonstruowana umowa, którą podpisaliśmy - zapowiedział. Szef rządu zaapelował o społeczną dyscyplinę, która jest teraz narzucona, by ją przestrzegać i zachować w najbliższych dniach. - Naszym celem jest powrót do normalności - dzięki szczepionce i dzięki dyscyplinie - to dwa skrzydła tego samego działania. Logistyka dystrybucji szczepionek będzie wyglądała tak: najpierw do seniorów i służb medycznych oraz mundurowych. - Szczepionka będzie oczywiście dostępna dla chętnych, ale chcemy by była dostępna w jak największym wymiarze - zapewnił premier.

Premier przeprosił za to, że w różnych okolicznościach obostrzeń i działań prowadzących do obniżenia zakażeń popełniane są błędy. - Przepraszamy za nie - chcemy zrobić wszystko by walczyć z koronawirusem. To jest nasz wróg numer jeden i nie chcemy z nikim innym walczyć.

Wcześniej w KPRM odbyła się wideokonferencja sztabu zarządzania kryzysowego.