Premier Mateusz Morawiecki: 15 stycznia zarejestruję się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Szczepionek wystarczy dla wszystkich

- 4 marca zarejestrowaliśmy w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Dziś, po 300 dniach, możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności. On może się zdarzyć dzięki szczepionce. Do końca roku trafi do Polski jeszcze 300 tys. dawek szczepionek. Będzie ich zdecydowanie coraz więcej - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Zachęcam do zaszczepienia się, ponieważ jest to nasz podstawowy instrument powrotu do normalności - dodał.

Premier ogłosił również, kiedy zamierza zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

- 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia i wtedy zamierzam się zapisać na szczepienie, zgodnie z harmonogramem. Ta strategia jest największa operacją logistyczną od dziesięcioleci. Jesteśmy na nią bardzo dobrze przygotowani - powiedział Morawiecki. Dodał, że ma nadzieję, iż wszyscy członkowie rządu również się zaszczepią.

Morawiecki: Szczepionek wystarczy dla wszystkich

Podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli też minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk, premier przypominał kilkukrotnie, że szczepionka przeciw koronawirusowi jest w tej chwili jedynym narzędziem walki z wirusem.