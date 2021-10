Premier Luksemburga popełnił plagiat podczas pisania pracy dyplomowej. Tylko dwie strony były jego autorstwa

Premier Luksemburga, Xavier Bettel, przyznał, że jego praca uniwersytecka powinna być „zrobiona inaczej” po tym, jak medialne śledztwo wykazało, iż tylko dwie z 56 stron jego dysertacji nie było plagiatem.

Serwis informacyjny reporter.lu poinformował, że Bettel usunął trzy czwarte tekstu, opisując go jako „imponującą mieszankę skopiowanych fragmentów, która nie spełnia zwyczajowych wymagań środowiska akademickiego”.

48-letni Bettel, który jest premierem od 2013 roku, mówił, że jego praca ma ponad 20 lat i pisał ją z czystym sumieniem. - Ale z dzisiejszego punktu widzenia można było – może nawet należało – zrobić inaczej – dodał.

Premier zapewnia, że ma pełne zaufanie do University of Lorraine we wschodniej Francji, jeśli chodzi o ocenę tego, czy jego praca spełniała ówczesne standardy i że zaakceptuje każdą decyzję władz uczelnianych.

Praca została napisana w ramach zaawansowanego dyplomu – mniej więcej odpowiednika tytułu magistra – z prawa publicznego i nauk politycznych, który Bettel ukończył na Uniwersytecie w Nancy w tym samym roku, w którym trafił do parlamentu.