Premier leci do Budapesztu. Mateusz Morawiecki spotka się z Wiktorem Orbanem. Temat? Negocjacje ws. budżetu Unii Europejskiej

Fotelik samochodowy: na co zwrócić uwagę przed zakupem? Sprawdź promocje na Black Friday 2020

Fotelik samochodowy jest niezbędny, by dziecko mogło podróżować samochodem ze względu na regulacje prawne oraz jego bezpieczeństwo. Jaki fotelik samochodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę przed zakupem? Na Black Friday 2020 możesz znaleźć odpowiedni fotelik samochodowy w okazyjnej cenie. Wybór odpowiedniego fotelika jest bardzo ważny, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie Twojego dziecka. Fotelik samochodowy musi być dopasowany do wzrostu oraz wagi dziecka. Co jeszcze jest ważne przy wyborze fotelika? Jak najlepiej jest montować fotelik samochodowy?