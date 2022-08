Premier League. Ratowanie Manchesteru United ma we krwi, Norwegia ściska kciuki za Solskjaera

Solskjaer ratował Manchester United dziesiątki razy. Często jako tzw. dżoker, wchodził z ławki rezerwowych na ostatnie minuty i przechylał szalę. Jak choćby w barcelońskim finale Ligi Mistrzów w 1999 r. Solskjaer strzelił zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry starcia z Bayernem. Mija dziewiętnaście lat i sytuacja się odwraca. Teraz Norweg ma na ławce trwać, przynajmniej do końca sezonu. Solskjaer oficjalnie zastąpił Jose Mourinho na stanowisku menedżera „Czerwonych Diabłów”. Wyniki i styl gry sprawiły, że „The Special One” we wtorkowe południe stał się „The Special Out” jak napisał „L’Equipe”. W 17 kolejkach piłkarze United zdobyli zaledwie 26 punktów, co jest najgorszym startem sezonu od 28 lat. Mourinho pracował w Manchesterze od czerwca 2016 roku. Wygrał z klubem trzy trofea: Puchar Ligi Angielskiej, Ligę Europy i Tarczę Dobroczynności.